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日韓豪NZ、マドリードで4カ国首脳会談を検討＝読売新聞
日韓豪NZ、マドリードで4カ国首脳会談を検討＝読売新聞
今月末にスペインで開催されるNATO（北大西洋条約機構）首脳会議に合わせ、日本の岸田首相は現地で日韓豪およびニュージーランドによる4カ国首脳会談を行う検討に入った。対中国を念頭に「自由で開かれたインド太平洋」を推進する狙い。読売新聞が伝えている。 2022年6月20日, Sputnik 日本
2022-06-20T14:26+0900
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岸田首相は日本の首相として初のNATO首脳会議への出席を表明。同会議には韓国の尹大統領、豪州のアルバニージー首相、ニュージーランドのアーダーン首相も招待されている。日韓豪NZによる4カ国首脳会談では、中国による東・南シナ海での一方的な現状変更の試みに反対する意思を示す見通し。ウクライナ情勢への対応に注力するNATO各国に対し、アジアへの関心を高める狙いもある。関連ニュース
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日韓豪NZ、マドリードで4カ国首脳会談を検討＝読売新聞
2022年6月20日, 14:26 (更新: 2022年6月20日, 14:44)
今月末にスペインで開催されるNATO（北大西洋条約機構）首脳会議に合わせ、日本の岸田首相は現地で日韓豪およびニュージーランドによる4カ国首脳会談を行う検討に入った。対中国を念頭に「自由で開かれたインド太平洋」を推進する狙い。読売新聞が伝えている。
岸田首相
は日本の首相として初のNATO首脳会議への出席
を表明。同会議には韓国の尹大統領、豪州のアルバニージー首相、ニュージーランドのアーダーン首相も招待されている。
日韓豪NZによる4カ国首脳会談では、中国による東・南シナ海での一方的な現状変更の試みに反対する意思を示す見通し。ウクライナ情勢への対応に注力するNATO各国
に対し、アジアへの関心を高める狙いもある。