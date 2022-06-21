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日本 能登地方の地震 今後数か月続く可能性がある＝地震調査委員会

日本 能登地方の地震 今後数か月続く可能性がある＝地震調査委員会

日本政府の地震調査委員会は20日、石川県の能登地方で19日に最大震度6弱の地震が起きたことを受けて臨時会合を開き、一連の地震活動は今後数か月続く可能性があるとの見解を示した。日本のマスコミが報じた。 2022年6月21日, Sputnik 日本

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NHKによると、委員会は、観測データなどを分析した結果、「19日の地震は2018年から続く一連の状況の一つ」と評価し、「一連の活動は当分続くと考えられ、強い揺れに注意すべきだ」との見解を示した。地震調査委員会の委員長を務める平田直名氏は「地震の起き方をみていると、すぐ終わるような兆候はなく、数か月は続くとみられる」と述べ、「再び強い揺れがくる可能性に十分注意し、家具をきちんと固定するなどの対策をしてほしい」と呼びかけた。

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