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西アフリカ・マリ 一連のテロ攻撃で130人以上の民間人が殺害

西アフリカ・マリ 一連のテロ攻撃で130人以上の民間人が殺害

西アフリカのマリ中部で、18日に始まった一連のテロ攻撃により、130人以上の民間人が死亡した。同国政府が発表した。 2022年6月21日, Sputnik 日本

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攻撃の標的となったのは、モプティ州にあるディアラサグーという町と、その周辺の2つの町。AFP通信は、「過激派組織『カティバマシナ』（ロシア連邦で活動禁止。国際テロ組織アルカイダの一派）が132人の民間人を冷酷に殺害した」という同国政府の発表を引用している。関連ニュース

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