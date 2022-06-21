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ザギトワ、ボクシングのエキシビジョンマッチに参戦へ
ザギトワ、ボクシングのエキシビジョンマッチに参戦へ
平昌五輪フィギュアスケート女子金メダリストのアリーナ・ザギトワが、ボクシングのエキシビジョンマッチに参戦する。 2022年6月21日, Sputnik 日本
2022-06-21T21:55+0900
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対戦相手は近々発表されるという。ザギトワは、手にボクシンググローブをはめた写真をSNSに投稿した。「新しいことに向けて準備をしています…」とコメントしている。北京五輪 フィギュアスケート女子銀メダリストのアレクサンドラ・トルソワ選手も6月上旬、新しいスポーツに挑戦した。トルソワ選手は、走り幅跳びの試合に出場した。
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ザギトワ、ボクシングのエキシビジョンマッチに参戦へ
平昌五輪フィギュアスケート女子金メダリストのアリーナ・ザギトワが、ボクシングのエキシビジョンマッチに参戦する。
ザギトワは、手にボクシンググローブをはめた写真をSNSに投稿した。
「新しいことに向けて準備をしています…」とコメントしている。
北京五輪 フィギュアスケート女子銀メダリストのアレクサンドラ・トルソワ選手
も6月上旬、新しいスポーツに挑戦した。トルソワ選手は、走り幅跳びの試合に出場した。