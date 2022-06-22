https://jp.sputniknews.com/20220622/11641886.html
日本・埼玉 ネカフェで男が立てこもり 女性従業員が人質
日本・埼玉 ネカフェで男が立てこもり 女性従業員が人質
21日午後10時ごろ、埼玉県川越市のインターネットカフェ「快活CLUB川越脇田新町店」で男が女性従業員を人質にとって立てこもった。日本の各メディアが伝えている。 2022年6月22日, Sputnik 日本
2022-06-22T01:18+0900
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FNNプライムオンラインなどによると、22日午前1時現在も男は20代の女性従業員1人を人質にとり立てこもり続けている。利用客や他の店員は避難しているという。男は店内の個室ブース内で立てこもっているといい、埼玉県警が詳しい状況を調べている。関連ニュース
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日本・埼玉 ネカフェで男が立てこもり 女性従業員が人質
2022年6月22日, 01:18 (更新: 2022年6月22日, 02:01)
21日午後10時ごろ、埼玉県川越市のインターネットカフェ「快活CLUB川越脇田新町店」で男が女性従業員を人質にとって立てこもった。日本の各メディアが伝えている。
FNNプライムオンラインなどによると、22日午前1時現在も男は20代の女性従業員1人を人質
にとり立てこもり続けている。利用客や他の店員は避難しているという。男は店内の個室ブース内で立てこもっているといい、埼玉県警が詳しい状況を調べている。