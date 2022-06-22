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インドのエンジニア　恋人の女スパイに軍事機密を流し逮捕
インドのエンジニア　恋人の女スパイに軍事機密を流し逮捕
インドの公安当局はこのごろ、パキスタンの諜報員（スパイ）の女に弾道ミサイルの開発に関する情報を漏えいさせたなどとして、インド防衛開発研究所（DRDL）のエンジニア、マリカルジュナ・レディ（29）容疑者を逮捕した。インドの情報サイト「The Times of India」が伝えている。 2022年6月22日, Sputnik 日本
2022-06-22T05:45+0900
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「The Times of India」によると、レディ容疑者の逮捕容疑は、インド軍の地対地ミサイル「アグニ」や潜水艦発射型弾道ミサイル「K」の設計図を、SNSを通してスパイの女に送ったとしている。女はナターシャ・ラオという偽名を使い、英国の軍事専門誌で勤務していると話していたという。2人のやり取りは約2年間続き、女はレディ容疑者との結婚を約束していたという。関連ニュース
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インドのエンジニア　恋人の女スパイに軍事機密を流し逮捕

2022年6月22日, 05:45
© Depositphotos / Merrydollaインドのエンジニア　恋人の女スパイに軍事機密を流し逮捕
インドのエンジニア　恋人の女スパイに軍事機密を流し逮捕 - Sputnik 日本, 1920, 22.06.2022
© Depositphotos / Merrydolla
インドの公安当局はこのごろ、パキスタンの諜報員（スパイ）の女に弾道ミサイルの開発に関する情報を漏えいさせたなどとして、インド防衛開発研究所（DRDL）のエンジニア、マリカルジュナ・レディ（29）容疑者を逮捕した。インドの情報サイト「The Times of India」が伝えている。
「The Times of India」によると、レディ容疑者の逮捕容疑は、インド軍の地対地ミサイル「アグニ」や潜水艦発射型弾道ミサイル「K」の設計図を、SNSを通してスパイの女に送ったとしている。
ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官 - Sputnik 日本, 1920, 05.06.2022
露外務省ザハロワ報道官　英情報機関「MI6」前長官の流出文書についてコメント
6月5日, 00:48
女はナターシャ・ラオという偽名を使い、英国の軍事専門誌で勤務していると話していたという。2人のやり取りは約2年間続き、女はレディ容疑者との結婚を約束していたという。
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