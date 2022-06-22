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日本　参議院選挙　545人立候補
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日本では第26回参議院選挙が22日公示され、日本時間午後5時に立候補の受け付けが締め切られ、545人が届け出た。日本のマスコミが報じた。 2022年6月22日, Sputnik 日本
2022-06-22T21:35+0900
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全国45の選挙区には75人の定員に対して367人が立候補し、定員50の比例代表には178人が立候補した。比例代表には15の政党と政治団体が名簿を提出した。選挙区と比例代表を合わせた立候補者の数は545人で、前回2019年の参院選から175人増えた。関連ニュース
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日本　参議院選挙　545人立候補

2022年6月22日, 21:35
© Sputnik / Ekaterina Plyasunkova 大阪市中央区の投票所にて
大阪市中央区の投票所にて - Sputnik 日本, 1920, 22.06.2022
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日本では第26回参議院選挙が22日公示され、日本時間午後5時に立候補の受け付けが締め切られ、545人が届け出た。日本のマスコミが報じた。
全国45の選挙区には75人の定員に対して367人が立候補し、定員50の比例代表には178人が立候補した。
比例代表には15の政党と政治団体が名簿を提出した。
選挙区と比例代表を合わせた立候補者の数は545人で、前回2019年の参院選から175人増えた。
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