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日本 参議院選挙 545人立候補
日本 参議院選挙 545人立候補
日本では第26回参議院選挙が22日公示され、日本時間午後5時に立候補の受け付けが締め切られ、545人が届け出た。日本のマスコミが報じた。 2022年6月22日, Sputnik 日本
2022-06-22T21:35+0900
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全国45の選挙区には75人の定員に対して367人が立候補し、定員50の比例代表には178人が立候補した。比例代表には15の政党と政治団体が名簿を提出した。選挙区と比例代表を合わせた立候補者の数は545人で、前回2019年の参院選から175人増えた。関連ニュース
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日本 参議院選挙 545人立候補
日本では第26回参議院選挙が22日公示され、日本時間午後5時に立候補の受け付けが締め切られ、545人が届け出た。日本のマスコミが報じた。
全国45の選挙区
には75人の定員に対して367人が立候補し、定員50の比例代表には178人が立候補した。
比例代表には15の政党と政治団体が名簿を提出した。
選挙区と比例代表を合わせた立候補者の数は545人で、前回2019年の参院選から175人増えた。