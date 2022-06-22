https://jp.sputniknews.com/20220622/545-11658500.html

日本 参議院選挙 545人立候補

日本 参議院選挙 545人立候補

日本では第26回参議院選挙が22日公示され、日本時間午後5時に立候補の受け付けが締め切られ、545人が届け出た。日本のマスコミが報じた。 2022年6月22日, Sputnik 日本

2022-06-22T21:35+0900

2022-06-22T21:35+0900

2022-06-22T21:35+0900

政治

国内

選挙

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/421/03/4210316_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_63be730d6f763186e2a3ed50982a9c23.jpg

全国45の選挙区には75人の定員に対して367人が立候補し、定員50の比例代表には178人が立候補した。比例代表には15の政党と政治団体が名簿を提出した。選挙区と比例代表を合わせた立候補者の数は545人で、前回2019年の参院選から175人増えた。関連ニュース

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

政治, 国内, 選挙