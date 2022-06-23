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「世界で最も住みやすい都市ランキング」 大阪が10位 1位は？

「世界で最も住みやすい都市ランキング」 大阪が10位 1位は？

英エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）は、2022年の「世界で最も住みやすい都市ランキング」を発表した。1位はオーストリアの首都ウィーン、10位には日本の大阪とオーストラリアのメルボルンが入った。172都市のランキングが作成された。 2022年6月23日, Sputnik 日本

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2位はコペンハーゲン（デンマーク）、3位はチューリヒ（スイス）とカルガリー（カナダ）、5位はバンクーバー（カナダ）だった。ワースト10には、テヘラン（イラン）、カラチ（パキスタン）、トリポリ（リビア）、ラゴス（ナイジェリア）などが入り、最下位（172位）はダマスカス（シリア）だった。EIUによると、同ランキング上位の都市は、コロナ前の状況に戻ったという。過去2年間のランキングには、新型コロナウイルス感染症に係るロックダウンやその他の制限、健康分野の問題などが大きく影響した。ランキングは、安定性、ヘルスケア、文化と環境、教育、インフラの5項目の20以上の質的要因と量的要因で評価されている。

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