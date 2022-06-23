https://jp.sputniknews.com/20220623/101-11670967.html
「世界で最も住みやすい都市ランキング」 大阪が10位 1位は？
「世界で最も住みやすい都市ランキング」 大阪が10位 1位は？
英エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）は、2022年の「世界で最も住みやすい都市ランキング」を発表した。1位はオーストリアの首都ウィーン、10位には日本の大阪とオーストラリアのメルボルンが入った。172都市のランキングが作成された。 2022年6月23日, Sputnik 日本
2022-06-23T20:45+0900
2022-06-23T20:45+0900
2022-06-23T20:57+0900
国際
調査
社会
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/05/8601525_0:154:2997:1840_1920x0_80_0_0_c87972ddc95666303bb207ca91ebd70b.jpg
2位はコペンハーゲン（デンマーク）、3位はチューリヒ（スイス）とカルガリー（カナダ）、5位はバンクーバー（カナダ）だった。ワースト10には、テヘラン（イラン）、カラチ（パキスタン）、トリポリ（リビア）、ラゴス（ナイジェリア）などが入り、最下位（172位）はダマスカス（シリア）だった。EIUによると、同ランキング上位の都市は、コロナ前の状況に戻ったという。過去2年間のランキングには、新型コロナウイルス感染症に係るロックダウンやその他の制限、健康分野の問題などが大きく影響した。ランキングは、安定性、ヘルスケア、文化と環境、教育、インフラの5項目の20以上の質的要因と量的要因で評価されている。
https://jp.sputniknews.com/20220525/1-11344468.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/05/8601525_170:0:2827:1993_1920x0_80_0_0_1357b58096bc89f9fef578e04c6a43da.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国際, 調査, 社会
「世界で最も住みやすい都市ランキング」 大阪が10位 1位は？
2022年6月23日, 20:45 (更新: 2022年6月23日, 20:57)
英エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）は、2022年の「世界で最も住みやすい都市ランキング」を発表した。1位はオーストリアの首都ウィーン、10位には日本の大阪とオーストラリアのメルボルンが入った。172都市のランキングが作成された。
2位はコペンハーゲン（デンマーク）、3位はチューリヒ（スイス）とカルガリー（カナダ）、5位はバンクーバー（カナダ）だった。
ワースト10には、テヘラン（イラン）、カラチ（パキスタン）、トリポリ（リビア）、ラゴス（ナイジェリア）などが入り、最下位（172位）はダマスカス（シリア）だった。
EIUによると、同ランキング上位の都市は、コロナ前の状況に戻ったという。過去2年間のランキングには、新型コロナウイルス感染症に係るロックダウンやその他の制限、健康分野の問題などが大きく影響した。
ランキング
は、安定性、ヘルスケア、文化と環境、教育、インフラの5項目の20以上の質的要因と量的要因で評価されている。