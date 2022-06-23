https://jp.sputniknews.com/20220623/11666570.html
大阪豊中市で女性が重体、男が死亡 現場で発砲音も
大阪豊中市で女性が重体、男が死亡 現場で発砲音も
23日13時頃、豊中市柴原町で女性が刺され、男性が拳銃で頭を撃ったとの通報が消防によせられ、高齢と見られる男女2人が病院に搬送された。 2022年6月23日, Sputnik 日本
2022-06-23T15:57+0900
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現場は阪急宝塚線の蛍池駅から北東およそ1キロの住宅街。119番の通報をした宅配業者によると、60代の女性が刺され、加害者の男が拳銃で頭を撃ったとされる。2人は病院へ搬送されたが、女性は重傷、また、男は搬送先の病院で死亡が確認されたという。現在、警察が捜査を行っているが、現場付近で発砲音がしたという情報がある。
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大阪豊中市で女性が重体、男が死亡 現場で発砲音も
23日13時頃、豊中市柴原町で女性が刺され、男性が拳銃で頭を撃ったとの通報が消防によせられ、高齢と見られる男女2人が病院に搬送された。
現場は阪急宝塚線の蛍池駅から北東およそ1キロの住宅街。119番の通報をした宅配業者によると、60代の女性が刺され、加害者の男が拳銃で頭を撃ったとされる。2人は病院へ搬送
されたが、女性は重傷、また、男は搬送先の病院で死亡が確認されたという。
現在、警察が捜査を行っているが、現場付近で発砲音がしたという情報がある。