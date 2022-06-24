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千葉 車内に液体まかれる 一時運転見合わせ 2人が病院に搬送

千葉 車内に液体まかれる 一時運転見合わせ 2人が病院に搬送

千葉県で24日、東武鉄道の車内で液体がまかれ、2人が病人に搬送された。NHKが報じた。 2022年6月24日, Sputnik 日本

2022-06-24T11:00+0900

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24日6時15分ごろ、東武野田線の柏駅発、大宮行きの電車の車内で液体がまかれたと通報があった。電車は野田市駅で停車し、乗客全員が下車した。2人の10代の女性が不調を訴え、病院に運ばれた。消防は、液体が酢のようなにおいで、危険性がないとみている。警察と消防が詳しい状況を調べている。東武野田線は7時35分ごろに運転を再開した。関連ニュース

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