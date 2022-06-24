https://jp.sputniknews.com/20220624/600436000-11681873.html

ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス

ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス

米国はウクライナに対し、総額4億5000万ドル相当の追加軍事支援を行う。今回の軍事支援では多連装ロケット砲システム「ハイマース」4台に加え、ミサイル3万6000発を供与する。米国家安全保障会議（NSC）のジョン・カービー戦略広報調整官が記者会見で表明した。 2022年6月24日, Sputnik 日本

2022-06-24T12:10+0900

2022-06-24T12:10+0900

2022-06-24T12:10+0900

ウクライナをめぐる情勢

米国

ウクライナ

軍事

ロシア

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/375/83/3758376_195:0:2062:1050_1920x0_80_0_0_b6be1e1ecd2aae946c27861df5aa3489.jpg

カービー氏によると、多連装ロケット砲4台、ミサイル3万6000発に加え、戦術車輛18台が供与されるという。そのほか、ロケットランチャー1200発、自動小銃2000丁、その他、備品も提供する。米国はウクライナに対し、2月以降だけで既に610億ドルの支援を提供している。バイデン政権が誕生してから行われた支援の額は680億ドルに達した。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220618/15-11597113.html

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

米国, ウクライナ, 軍事, ロシア