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ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス
ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス
米国はウクライナに対し、総額4億5000万ドル相当の追加軍事支援を行う。今回の軍事支援では多連装ロケット砲システム「ハイマース」4台に加え、ミサイル3万6000発を供与する。米国家安全保障会議（NSC）のジョン・カービー戦略広報調整官が記者会見で表明した。 2022年6月24日, Sputnik 日本
2022-06-24T12:10+0900
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カービー氏によると、多連装ロケット砲4台、ミサイル3万6000発に加え、戦術車輛18台が供与されるという。そのほか、ロケットランチャー1200発、自動小銃2000丁、その他、備品も提供する。米国はウクライナに対し、2月以降だけで既に610億ドルの支援を提供している。バイデン政権が誕生してから行われた支援の額は680億ドルに達した。関連ニュース
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ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス
米国はウクライナに対し、総額4億5000万ドル相当の追加軍事支援を行う。今回の軍事支援では多連装ロケット砲システム「ハイマース」4台に加え、ミサイル3万6000発を供与する。米国家安全保障会議（NSC）のジョン・カービー戦略広報調整官が記者会見で表明した。
カービー氏によると、多連装ロケット砲4台、ミサイル3万6000発に加え、戦術車輛18台が供与されるという。そのほか、ロケットランチャー1200発、自動小銃2000丁、その他、備品も提供する。
米国はウクライナに対し、2月以降だけで既に610億ドルの支援を提供している。バイデン政権が誕生してから行われた支援の額は680億ドルに達した。