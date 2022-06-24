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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220624/600436000-11681873.html
ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス
ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス
米国はウクライナに対し、総額4億5000万ドル相当の追加軍事支援を行う。今回の軍事支援では多連装ロケット砲システム「ハイマース」4台に加え、ミサイル3万6000発を供与する。米国家安全保障会議（NSC）のジョン・カービー戦略広報調整官が記者会見で表明した。 2022年6月24日, Sputnik 日本
2022-06-24T12:10+0900
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カービー氏によると、多連装ロケット砲4台、ミサイル3万6000発に加え、戦術車輛18台が供与されるという。そのほか、ロケットランチャー1200発、自動小銃2000丁、その他、備品も提供する。米国はウクライナに対し、2月以降だけで既に610億ドルの支援を提供している。バイデン政権が誕生してから行われた支援の額は680億ドルに達した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220618/15-11597113.html
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ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス

2022年6月24日, 12:10
© AP Photo / The News Tribune/Peter Haleyウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス
ウクライナに総額600億円の追加軍事支援、多連装ロケット砲4両とミサイル3万6000発を供与＝ホワイトハウス - Sputnik 日本, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / The News Tribune/Peter Haley
米国はウクライナに対し、総額4億5000万ドル相当の追加軍事支援を行う。今回の軍事支援では多連装ロケット砲システム「ハイマース」4台に加え、ミサイル3万6000発を供与する。米国家安全保障会議（NSC）のジョン・カービー戦略広報調整官が記者会見で表明した。
カービー氏によると、多連装ロケット砲4台、ミサイル3万6000発に加え、戦術車輛18台が供与されるという。そのほか、ロケットランチャー1200発、自動小銃2000丁、その他、備品も提供する。
ロシア軍とウクライナ軍の火力差は15倍、アジアやアフリカは「抵抗の停止」を提案＝宇外相 - Sputnik 日本, 1920, 18.06.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシア軍とウクライナ軍の火力差は15倍、アジアやアフリカは「抵抗の停止」を提案＝宇外相
6月18日, 12:28
米国はウクライナに対し、2月以降だけで既に610億ドルの支援を提供している。バイデン政権が誕生してから行われた支援の額は680億ドルに達した。
関連ニュース
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