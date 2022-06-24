https://jp.sputniknews.com/20220624/f15-11693956.html

航空自衛隊と米軍が沖縄洋上で演習 F15戦闘機が参加

航空自衛隊と米軍が沖縄洋上で演習 F15戦闘機が参加

24日、日本の航空自衛隊は、米軍のB1戦略爆撃機と共同演習を行ったと発表した。演習は沖縄南方の太平洋上で22日に実施された。産経新聞が報じた。 2022年6月24日, Sputnik 日本

2022-06-24T17:37+0900

2022-06-24T17:37+0900

2022-06-24T17:51+0900

米国

軍事

軍事演習

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/429/14/4291409_0:122:2400:1472_1920x0_80_0_0_8c8994aca19442f334dd22f908171849.jpg

発表によると、演習には那覇基地の航空自衛隊からF15爆撃機2機が参加している。今回の目的は、両国の共同対処能力の向上とされる。また、報道では、日本周辺で周辺国の艦船や航空機の活動の活発化が確認されており、日米でのけん制が狙いではないかと指摘する。航空自衛隊によると、訓練では、敵攻撃機への迎撃の手順が確認されたという。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220624/11685649.html

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

米国, 軍事, 軍事演習