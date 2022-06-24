日本
https://jp.sputniknews.com/20220624/f15-11693956.html
航空自衛隊と米軍が沖縄洋上で演習　F15戦闘機が参加
航空自衛隊と米軍が沖縄洋上で演習　F15戦闘機が参加
24日、日本の航空自衛隊は、米軍のB1戦略爆撃機と共同演習を行ったと発表した。演習は沖縄南方の太平洋上で22日に実施された。産経新聞が報じた。 2022年6月24日, Sputnik 日本
2022-06-24T17:37+0900
2022-06-24T17:51+0900
米国
軍事
軍事演習
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/429/14/4291409_0:122:2400:1472_1920x0_80_0_0_8c8994aca19442f334dd22f908171849.jpg
発表によると、演習には那覇基地の航空自衛隊からF15爆撃機2機が参加している。今回の目的は、両国の共同対処能力の向上とされる。また、報道では、日本周辺で周辺国の艦船や航空機の活動の活発化が確認されており、日米でのけん制が狙いではないかと指摘する。航空自衛隊によると、訓練では、敵攻撃機への迎撃の手順が確認されたという。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220624/11685649.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/429/14/4291409_138:0:2262:1593_1920x0_80_0_0_719a23a82238fe9065665c12ac24d97a.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 軍事, 軍事演習

航空自衛隊と米軍が沖縄洋上で演習　F15戦闘機が参加

2022年6月24日, 17:37 (更新: 2022年6月24日, 17:51)
© AFP 2022 / Paul CrockF15戦闘機
F15戦闘機 - Sputnik 日本, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Paul Crock
24日、日本の航空自衛隊は、米軍のB1戦略爆撃機と共同演習を行ったと発表した。演習は沖縄南方の太平洋上で22日に実施された。産経新聞が報じた。
発表によると、演習には那覇基地の航空自衛隊からF15爆撃機2機が参加している。今回の目的は、両国の共同対処能力の向上とされる。また、報道では、日本周辺で周辺国の艦船や航空機の活動の活発化が確認されており、日米でのけん制が狙いではないかと指摘する。
中国海軍 - Sputnik 日本, 1920, 24.06.2022
「今日の香港、明日の台湾、そして明後日の沖縄」の危惧感　正当性はどこまで?
16:40
航空自衛隊によると、訓練では、敵攻撃機への迎撃の手順が確認されたという。
関連ニュース
日米韓　8月にハワイで対ミサイル演習を実施へ
日本NATO共同訓練を実施　NATO軍事委員長来日、岸防衛相とも会談
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала