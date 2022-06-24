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航空自衛隊と米軍が沖縄洋上で演習 F15戦闘機が参加
航空自衛隊と米軍が沖縄洋上で演習 F15戦闘機が参加
24日、日本の航空自衛隊は、米軍のB1戦略爆撃機と共同演習を行ったと発表した。演習は沖縄南方の太平洋上で22日に実施された。産経新聞が報じた。 2022年6月24日, Sputnik 日本
2022-06-24T17:37+0900
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発表によると、演習には那覇基地の航空自衛隊からF15爆撃機2機が参加している。今回の目的は、両国の共同対処能力の向上とされる。また、報道では、日本周辺で周辺国の艦船や航空機の活動の活発化が確認されており、日米でのけん制が狙いではないかと指摘する。航空自衛隊によると、訓練では、敵攻撃機への迎撃の手順が確認されたという。関連ニュース
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航空自衛隊と米軍が沖縄洋上で演習 F15戦闘機が参加
2022年6月24日, 17:37 (更新: 2022年6月24日, 17:51)
24日、日本の航空自衛隊は、米軍のB1戦略爆撃機と共同演習を行ったと発表した。演習は沖縄南方の太平洋上で22日に実施された。産経新聞が報じた。
発表
によると、演習には那覇基地の航空自衛隊からF15爆撃機2機が参加している。今回の目的は、両国の共同対処能力の向上とされる。また、報道では、日本周辺で周辺国の艦船や航空機の活動の活発化が確認されており、日米でのけん制が狙いではないかと指摘する。
航空自衛隊によると、訓練では、敵攻撃機への迎撃の手順が確認されたという。