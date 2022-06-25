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ノルウェーのナイトクラブで銃撃　10人以上けが、死者の情報も
ノルウェーのナイトクラブで銃撃　10人以上けが、死者の情報も
ノルウェーの首都、オスロのナイトクラブで現地時間25日早朝、銃撃事件があった。少なくとも10人以上がけがをし、死者の情報もある。容疑者とみられる男は逮捕されたという。ロイター通信などが伝えている。 2022年6月25日, Sputnik 日本
2022-06-25T14:57+0900
2022-06-25T15:08+0900
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ロイター通信の報道によると、14人がけがをし、うち8人は病院に搬送された。2人が死亡したという情報もあるという。事件があったナイトクラブ「The London Pub」は人気のゲイバーだったという。関連ニュース
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ノルウェーのナイトクラブで銃撃　10人以上けが、死者の情報も

2022年6月25日, 14:57 (更新: 2022年6月25日, 15:08)
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オスロ - Sputnik 日本, 1920, 25.06.2022
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ノルウェーの首都、オスロのナイトクラブで現地時間25日早朝、銃撃事件があった。少なくとも10人以上がけがをし、死者の情報もある。容疑者とみられる男は逮捕されたという。ロイター通信などが伝えている。
ロイター通信の報道によると、14人がけがをし、うち8人は病院に搬送された。2人が死亡したという情報もあるという。事件があったナイトクラブ「The London Pub」は人気のゲイバーだったという。
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