https://jp.sputniknews.com/20220625/11700756.html
ナイスアイデア オウムがマスクをハンモック代わりに
ナイスアイデア オウムがマスクをハンモック代わりに
車内でお疲れモードのオウムが、飼い主のマスクで即席のハンモックを作ってみせた。 2022年6月25日, Sputnik 日本
2022-06-25T02:23+0900
2022-06-25T02:23+0900
2022-06-25T02:23+0900
ビデオクラブ
動画
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/18/11700112_0:0:1506:847_1920x0_80_0_0_6f346031a74627c29244f1c83a240423.jpg
この動画は、タイ東部チョンブリー県在住の投稿者が車の運転中に撮影したもの。ペットのオウムが、車内に引っかけておいたフェイスマスクに乗り込んできたという。揺れる車内も、即席ハンモックで快適な空間に早変わり。今にも眠りにつきそうだ。投稿者は「ずっと立っているのも疲れたんでしょう」と語っている。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/18/11700112_0:0:1420:1065_1920x0_80_0_0_977683a954acb94c19c7828634ee08d8.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ビデオクラブ, 動画
ナイスアイデア オウムがマスクをハンモック代わりに
車内でお疲れモードのオウムが、飼い主のマスクで即席のハンモックを作ってみせた。
この動画は、タイ東部チョンブリー県在住の投稿者が車の運転中に撮影したもの。ペットのオウムが、車内に引っかけておいたフェイスマスクに乗り込んできたという。
揺れる車内も、即席ハンモックで快適な空間に早変わり。今にも眠りにつきそうだ。
投稿者は「ずっと立っているのも疲れたんでしょう」と語っている。