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ナイスアイデア　オウムがマスクをハンモック代わりに
ナイスアイデア　オウムがマスクをハンモック代わりに
車内でお疲れモードのオウムが、飼い主のマスクで即席のハンモックを作ってみせた。 2022年6月25日, Sputnik 日本
2022-06-25T02:23+0900
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この動画は、タイ東部チョンブリー県在住の投稿者が車の運転中に撮影したもの。ペットのオウムが、車内に引っかけておいたフェイスマスクに乗り込んできたという。揺れる車内も、即席ハンモックで快適な空間に早変わり。今にも眠りにつきそうだ。投稿者は「ずっと立っているのも疲れたんでしょう」と語っている。
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ナイスアイデア　オウムがマスクをハンモック代わりに

2022年6月25日, 02:23
© 写真 : Screenshot : YouTube / NowThis News 賢いオウム　フェイスマスクをハンモックに
賢いオウム　フェイスマスクをハンモックに - Sputnik 日本, 1920, 25.06.2022
© 写真 : Screenshot : YouTube / NowThis News
車内でお疲れモードのオウムが、飼い主のマスクで即席のハンモックを作ってみせた。
この動画は、タイ東部チョンブリー県在住の投稿者が車の運転中に撮影したもの。ペットのオウムが、車内に引っかけておいたフェイスマスクに乗り込んできたという。
揺れる車内も、即席ハンモックで快適な空間に早変わり。今にも眠りにつきそうだ。
投稿者は「ずっと立っているのも疲れたんでしょう」と語っている。
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