日本
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220626/11715071.html
セヴェロドネツクとボロフスコエの両都市が完全に解放　ロシア国防省
セヴェロドネツクとボロフスコエの両都市が完全に解放　ロシア国防省
ルガンスク軍はロシア軍の支援を得て、セヴェロドネツクおよびボロフスコエの両都市を完全に解放し、ルガンスク人民共和国におけるドネツ川左岸の全域は同人民共和国の統制下に入った。ロシア国防省イーゴリ・コナシェンコフ公式報道官は通常のブリーフィングで明らかにした。 2022年6月26日, Sputnik 日本
2022-06-26T03:12+0900
2022-06-26T03:40+0900
ウクライナをめぐる情勢
ロシア
ウクライナ
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/11715293_101:0:3742:2048_1920x0_80_0_0_2d479c58fc17d0df0816a82724db36f6.jpg
コナシェンコフ報道官は、これにより、セヴェロトネツクのアゾト社の工業ゾーンを紛争の膠着地帯にしようとする敵の試みは失敗に終わったと強調した。コナシェンコフ報道官は、「攻撃に成功した結果、ルガンスク人民共和国のセヴェロドネツク、ボロフスコエの両都市、ヴォロノヴォ、シロチノの居住区は完全に解放された」と述べた。関連ニュース
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/11715293_556:0:3287:2048_1920x0_80_0_0_55d46d0ea4ccb2337bc45f55e5a21ec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, ウクライナ, 軍事

セヴェロドネツクとボロフスコエの両都市が完全に解放　ロシア国防省

2022年6月26日, 03:12 (更新: 2022年6月26日, 03:40)
© Sputnik / Viktor Antonyuk / フォトバンクに移行セヴェロドネツク
セヴェロドネツク - Sputnik 日本, 1920, 26.06.2022
© Sputnik / Viktor Antonyuk
/
フォトバンクに移行
ルガンスク軍はロシア軍の支援を得て、セヴェロドネツクおよびボロフスコエの両都市を完全に解放し、ルガンスク人民共和国におけるドネツ川左岸の全域は同人民共和国の統制下に入った。ロシア国防省イーゴリ・コナシェンコフ公式報道官は通常のブリーフィングで明らかにした。
コナシェンコフ報道官は、これにより、セヴェロトネツクのアゾト社の工業ゾーンを紛争の膠着地帯にしようとする敵の試みは失敗に終わったと強調した。
コナシェンコフ報道官は、「攻撃に成功した結果、ルガンスク人民共和国のセヴェロドネツク、ボロフスコエの両都市、ヴォロノヴォ、シロチノの居住区は完全に解放された」と述べた。
関連ニュース
ウクライナが「チェルノモルネフチガス」社を攻撃　火傷や破片による負傷者
ウクライナに6956人の外国人傭兵　うち1人は日本人　ロシア国防相
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала