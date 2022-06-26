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セヴェロドネツクとボロフスコエの両都市が完全に解放 ロシア国防省
セヴェロドネツクとボロフスコエの両都市が完全に解放 ロシア国防省
ルガンスク軍はロシア軍の支援を得て、セヴェロドネツクおよびボロフスコエの両都市を完全に解放し、ルガンスク人民共和国におけるドネツ川左岸の全域は同人民共和国の統制下に入った。ロシア国防省イーゴリ・コナシェンコフ公式報道官は通常のブリーフィングで明らかにした。 2022年6月26日, Sputnik 日本
2022-06-26T03:12+0900
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コナシェンコフ報道官は、これにより、セヴェロトネツクのアゾト社の工業ゾーンを紛争の膠着地帯にしようとする敵の試みは失敗に終わったと強調した。コナシェンコフ報道官は、「攻撃に成功した結果、ルガンスク人民共和国のセヴェロドネツク、ボロフスコエの両都市、ヴォロノヴォ、シロチノの居住区は完全に解放された」と述べた。関連ニュース
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セヴェロドネツクとボロフスコエの両都市が完全に解放 ロシア国防省
2022年6月26日, 03:12 (更新: 2022年6月26日, 03:40)
ルガンスク軍はロシア軍の支援を得て、セヴェロドネツクおよびボロフスコエの両都市を完全に解放し、ルガンスク人民共和国におけるドネツ川左岸の全域は同人民共和国の統制下に入った。ロシア国防省イーゴリ・コナシェンコフ公式報道官は通常のブリーフィングで明らかにした。
コナシェンコフ報道官は、これにより、セヴェロトネツクのアゾト社の工業ゾーンを紛争の膠着地帯にしようとする敵の試みは失敗に終わったと強調した。
コナシェンコフ報道官
は、「攻撃に成功した結果、ルガンスク人民共和国のセヴェロドネツク、ボロフスコエの両都市、ヴォロノヴォ、シロチノの居住区は完全に解放された」と述べた。