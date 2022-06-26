https://jp.sputniknews.com/20220626/11717412.html

日本海 ロシア船員の貨物船で火災

日本海 ロシア船員の貨物船で火災

日本・伏木港からウラジオストクに向かっていたシエラレオネ船籍の貨物船「アンガラ」号で火災が発生した。同船に乗っていた25人のロシア人乗組員は全員避難した。在新潟ロシア総領事館が発表した。 2022年6月26日, Sputnik 日本

2022-06-26T16:12+0900

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ロシア

災害・事故・事件

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在新潟ロシア総領事館はフェイスブック（ロシアで禁止されている過激派SNS）で「日本の海上保安庁によると25日、富山県・伏木港からウラジオストクに向かっていたアンガラ号で火災が発生。25人のロシア人乗組員は全員避難した。死者・負傷者の情報は現時点ではない」と発表した。さらに「総領事館は船長、海上保安庁と連絡を取りあっている」と報告。

https://jp.sputniknews.com/20220621/11625819.html

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