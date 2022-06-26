https://jp.sputniknews.com/20220626/11717959.html

英米カナダ日、ロシア産金の輸入禁止へ

英米カナダ日、ロシア産金の輸入禁止へ

英国、米国、カナダ、日本はロシア産の金の輸入を禁止する。ダウニング街の情報をもとに英紙インデペンデントが伝えた。 2022年6月26日, Sputnik 日本

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同紙は25日、米国のバイデン大統領と他のG7首脳は今後ロシアの金に対する禁輸で合意すると伝えた。「英国、米国、カナダ、異本はロシア産金の輸入禁止で合意する」同紙はまた、ドイツ入りした英国のジョンソン首相がこの方針について認めたことを伝えている。また同紙によると、禁止対象となるのは禁輸導入以降に採掘された金であり、すでに購入された金については対象とならない。関連ニュース

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