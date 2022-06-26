https://jp.sputniknews.com/20220626/g7nhk-11717803.html

岸田首相 G7サミットのドイツ到着 世界食糧危機への結束対応確認へ＝NHK

岸田首相 G7サミットのドイツ到着 世界食糧危機への結束対応確認へ＝NHK

日本の岸田首相はG7サミット（主要7カ国首脳会議）の開催地であるドイツに到着した。首脳会議ではウクライナ情勢や世界的な食糧危機に対し、G7で結束して対応する方針を確認したい考え。NHKが報じている。 2022年6月26日, Sputnik 日本

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岸田首相はドイツ南部エルマウで開かれるG7サミットに出席するため、日本時間26日午後3時前にドイツに到着した。首脳会議では国際秩序、世界的な物価高騰や食糧危機などでG7の共通対応方針を確認したい考えだ。中国や北朝鮮を含む地域情勢や気候変動対策、エネルギー問題などについても積極的に議論し、来年の広島サミットにつなげていきたいとしている。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220625/g7-11701911.html

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