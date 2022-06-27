https://jp.sputniknews.com/20220627/11722492.html

岸田首相、対ロシア追加制裁を発表

岸田首相、対ロシア追加制裁を発表

日本の岸田首相はドイツで開かれているG7サミット＝主要7か国首脳会議で、対ロシアの追加制裁を発表した。NHKが報じた。 2022年6月27日, Sputnik 日本

2022-06-27T10:00+0900

2022-06-27T10:00+0900

2022-06-27T10:00+0900

ロシア

国内

政治

ウクライナ

岸田文雄

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/10/11576811_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6ae2ba9c3f634b8c92d3ca4fd41c0d89.jpg

NHKによると、岸田首相はウクライナ情勢をめぐり、「我々は歴史の岐路に立っている。ルールに基づく国際秩序を維持できるかどうかが問われている。国連の安保理などの枠組みが十分対応できていない」と述べた。そのうえで追加の制裁として、ロシア産の金の輸入禁止、ロシア向けの一部サービスの提供禁止、90の軍事関連団体への輸出禁止措置、そして70のロシアの個人や団体に対する資産凍結の措置を決定した。26日、岸田首相はG7サミット（主要7カ国首脳会議）の開催地であるドイツに到着した。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220625/g7-11701911.html

国内

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ロシア, 国内, 政治, ウクライナ, 岸田文雄