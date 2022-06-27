https://jp.sputniknews.com/20220627/11722492.html
岸田首相、対ロシア追加制裁を発表
岸田首相、対ロシア追加制裁を発表
日本の岸田首相はドイツで開かれているG7サミット＝主要7か国首脳会議で、対ロシアの追加制裁を発表した。NHKが報じた。 2022年6月27日, Sputnik 日本
2022-06-27T10:00+0900
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NHKによると、岸田首相はウクライナ情勢をめぐり、「我々は歴史の岐路に立っている。ルールに基づく国際秩序を維持できるかどうかが問われている。国連の安保理などの枠組みが十分対応できていない」と述べた。そのうえで追加の制裁として、ロシア産の金の輸入禁止、ロシア向けの一部サービスの提供禁止、90の軍事関連団体への輸出禁止措置、そして70のロシアの個人や団体に対する資産凍結の措置を決定した。26日、岸田首相はG7サミット（主要7カ国首脳会議）の開催地であるドイツに到着した。関連ニュース
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岸田首相、対ロシア追加制裁を発表
日本の岸田首相はドイツで開かれているG7サミット＝主要7か国首脳会議で、対ロシアの追加制裁を発表した。NHKが報じた。
NHKによると、岸田首相はウクライナ情勢をめぐり、「我々は歴史の岐路に立っている。ルールに基づく国際秩序を維持できるかどうかが問われている。国連の安保理などの枠組みが十分対応できていない」と述べた。
そのうえで追加の制裁として、ロシア産の金の輸入禁止、ロシア向けの一部サービスの提供禁止、90の軍事関連団体への輸出禁止措置、そして70のロシアの個人や団体に対する資産凍結の措置を決定した。
26日、岸田首相はG7サミット（主要7カ国首脳会議）の開催地であるドイツに到着
した。