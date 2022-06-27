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コロンビア 闘牛スタンドで4人が死亡、150人が負傷

コロンビア 闘牛スタンドで4人が死亡、150人が負傷

コロンビアのトリマ州の仮設闘牛場でスタンドが倒壊し、4人が死亡、150人が負傷した。2人が瓦礫の下に残っている。地元のラジオ局Ondas de Ibagueが報じた。 2022年6月27日, Sputnik 日本

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ラジオ局はサンラファエル病院の責任者を引用し、1人の未成年者を含む4人が死亡し、さらに150人が負傷したと報じた。メディアの報道によると、2人が瓦礫の下にいる。救助活動は続いている。コラレハは、仮設スタンドが建てられているコロンビアの伝統的な街頭闘牛である。一部の地域では、コラレハで動物を殺すことは禁じられている。一方、闘牛士の死亡例が多い。関連ニュース

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