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ヨルダン アカバ港でガス漏れ 10 人死亡

ヨルダン アカバ港でガス漏れ 10 人死亡

ヨルダンのアカバ港でガス漏れが発生し、死者10名の他、250人を超える負傷者が出ている。 2022年6月28日, Sputnik 日本

2022-06-28T02:00+0900

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ヨルダン

災害・事故・事件

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リアノーボスチ通信がヨルダン国家安全保障課の声明を引用して報じた。発表される死者数は時間を追うごとに増え続けている。現在、専門家らが被災後の復旧作業を続けている。ビシャール・アル＝ハサウネ首相は、状況を検証する調査委員会の設置を命じ、すでに現場へ向かっている。

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