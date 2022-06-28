https://jp.sputniknews.com/20220628/11736115.html
韓国 国際エネルギー価格の上昇から電気、ガス料金値上げへ
韓国 国際エネルギー価格の上昇から電気、ガス料金値上げへ
国営の韓国電力公社とエネルギー省は、インフレと国際エネルギー価格の上昇を背景に、一般向けの電気ガス料金の値上げを発表した。 2022年6月28日, Sputnik 日本
2022-06-28T02:25+0900
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コリア・タイムズ紙によれば、韓国電力公社は電気料金の主要部分である燃料費を7月から9月の時期に1キロワット時あたり5ウォン（およそ0.55円）値上げする。韓国エネルギー省は7月から家庭用および産業用の天然ガスの使用料金を1メガジュールあたり1.11ウォン（0.12円）引き上げると発表した。韓国の電力料金体系は、液化天然ガス、石炭、石油の国際価格に対応して、3カ月ごとにフレキシブルに見直されている。韓国エネルギー省は「国際石油価格・天然ガス価格が急上昇し、現地通貨が急激に弱くなったため、この値上げは避けられない」と声明で説明している。関連ニュース
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韓国 国際エネルギー価格の上昇から電気、ガス料金値上げへ
国営の韓国電力公社とエネルギー省は、インフレと国際エネルギー価格の上昇を背景に、一般向けの電気ガス料金の値上げを発表した。
コリア・タイムズ紙によれば、韓国電力公社は電気料金の主要部分である燃料費を7月から9月の時期に1キロワット時あたり5ウォン（およそ0.55円）値上げする
。
韓国エネルギー省は7月から家庭用および産業用の天然ガスの使用料金を1メガジュールあたり1.11ウォン（0.12円）引き上げると発表した。
韓国の電力料金体系は、液化天然ガス、石炭、石油の国際価格に対応して、3カ月ごとにフレキシブルに見直されている。
韓国エネルギー省は「国際石油価格
・天然ガス価格
が急上昇し、現地通貨が急激に弱くなったため、この値上げは避けられない」と声明で説明している。