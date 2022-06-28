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米国 特定のロシア輸入品に対し関税引き上げ＝バイデン氏

米国 特定のロシア輸入品に対し関税引き上げ＝バイデン氏

ジョー・バイデン米大統領は27日、ロシア産の特定の輸入品目に対する関税の引き上げを発表した。 2022年6月28日, Sputnik 日本

2022-06-28T08:02+0900

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バイデン大統領が署名した声明には「輸入禁止となっていないその他の特定のロシア連邦製品に対し、関税率を従価35％に引き上げることは正当であり、米国の外交政策の利益に呼応するという結論に至った」と述べられている。先に、ホワイトハウスは、ロシアの570の輸入品目、23億ドル相当に対する関税を引き上げる計画を発表していた。関連ニュース

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