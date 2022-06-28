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習国家主席 2日間の香港訪問で現地での宿泊は行わない

習国家主席 2日間の香港訪問で現地での宿泊は行わない

中国の習近平国家主席は、6月30日から7月1日までの2日間の香港訪問で香港での宿泊を決めていない。サウスチャイナモーニングポスト紙が情報筋の話として報じた。 2022年6月28日, Sputnik 日本

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習国家主席とその代表団は、30日の日中に深圳に到着する。習国家主席は、香港で行われる中国返還25周年記念式典に出席し、香港特別行政区の新たな行政長官に就任する李家超氏の新任宣誓式を視察する。習国家主席は、退任する前特別行政長官の林鄭 月娥キャリー・ラム氏が公邸で主催する晩餐会に出席するものの、消息筋情報では、習国家主席は香港に一泊せず、高速鉄道で深圳に戻る。香港は1997年に英国から中国へ返還された。関連ニュース

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