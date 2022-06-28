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NATO、新たな戦略概念で中国を「体系的な挑戦」と位置づけへ
NATO、新たな戦略概念で中国を「体系的な挑戦」と位置づけへ
北大西洋条約機構（NATO）は、新たな戦略概念で、中国を「体系的な挑戦」と位置づけし、中国とロシアの関係強化を強調する見通し。ブルームバーグが事情に詳しい関係者を引用して報じた。 2022年6月28日, Sputnik 日本
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新たな戦略概念では、サイバーセキュリティー、虚偽情報、重要インフラの制御、国際秩序の順守などにおける中国への懸念について言及される見通し。一方、関係者によると、中国が「敵対国」と位置づけされることはないという。NATOは今月28～30日にスペインのマドリードで首脳会議を開き、2030年までの新たな戦略概念を採択する予定。NATOのストルテンベルグ事務局長は、新たな戦略概念ではロシアが平和と安定の脅威として位置づけられると述べた。関連ニュース
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NATO、新たな戦略概念で中国を「体系的な挑戦」と位置づけへ
2022年6月28日, 14:44 (更新: 2022年6月28日, 14:47)
北大西洋条約機構（NATO）は、新たな戦略概念で、中国を「体系的な挑戦」と位置づけし、中国とロシアの関係強化を強調する見通し。ブルームバーグが事情に詳しい関係者を引用して報じた。
新たな戦略概念
では、サイバーセキュリティー、虚偽情報、重要インフラの制御、国際秩序の順守などにおける中国への懸念
について言及される見通し。
一方、関係者によると、中国が「敵対国」と位置づけされることはないという。
NATOは今月28～30日にスペインのマドリードで首脳会議を開き、2030年までの新たな戦略概念を採択する予定。NATOのストルテンベルグ事務局長は、新たな戦略概念ではロシアが平和と安定の脅威
として位置づけられると述べた。