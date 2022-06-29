https://jp.sputniknews.com/20220629/11765658.html
シリアがドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立と主権を承認へ
シリアがドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立と主権を承認へ
外務省の発表によると、シリアはドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立を認めることを決定した。 2022年6月29日, Sputnik 日本
2022-06-29T22:43+0900
2022-06-29T22:43+0900
2022-06-29T22:54+0900
シリア
ドンバス
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/17/86/178628_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_0eb642d2facc3e10d8036bce1c7ba402.jpg
シリア国営通信CAHAが公表した外務省の発表では、「シリア・アラブ共和国は、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立と主権を認めることを決定した」と述べている。先立つ2月21日、ロシアはドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立を承認している。関連ニュース
シリア
ドンバス
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/17/86/178628_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_c05acfa901a9b497745a899647d56e27.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
シリア, ドンバス, 政治
シリアがドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立と主権を承認へ
2022年6月29日, 22:43 (更新: 2022年6月29日, 22:54)
外務省の発表によると、シリアはドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立を認めることを決定した。
シリア国営通信CAHAが公表した外務省の発表
では、「シリア・アラブ共和国は、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立と主権を認めることを決定した」と述べている。
先立つ2月21日、ロシアはドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立を承認している。