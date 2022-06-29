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シリアがドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立と主権を承認へ
シリアがドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立と主権を承認へ
外務省の発表によると、シリアはドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立を認めることを決定した。 2022年6月29日, Sputnik 日本
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シリア国営通信CAHAが公表した外務省の発表では、「シリア・アラブ共和国は、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立と主権を認めることを決定した」と述べている。先立つ2月21日、ロシアはドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立を承認している。関連ニュース
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シリアがドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立と主権を承認へ

2022年6月29日, 22:43 (更新: 2022年6月29日, 22:54)
© Sputnik / Dan Levyドネツク人民共和国
ドネツク人民共和国 - Sputnik 日本, 1920, 29.06.2022
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外務省の発表によると、シリアはドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立を認めることを決定した。
シリア国営通信CAHAが公表した外務省の発表では、「シリア・アラブ共和国は、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立と主権を認めることを決定した」と述べている。
先立つ2月21日、ロシアはドネツクおよびルガンスク人民共和国の独立を承認している。
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