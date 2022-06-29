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日本、原油価格高騰を補う助成金額を38.4円に

日本、原油価格高騰を補う助成金額を38.4円に

日本経済新聞によると、日本政府は、エネルギー価格の高騰を補うためことを目的とした石油販売企業向けの補助額（30日から1週間）を引き下げる。 2022年6月29日, Sputnik 日本

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補助額は6月30日から燃料1リットルあたり38.4円となる。これまで、補助額は一貫して増加しており、政府は23日、これを40.5円に引き上げていた。昨年11月、ガソリン価格の高騰を抑制するための補助金支給が開始され、当初の額は1リットルあたり5円だった。日本ではガソリンの小売価格が4週連続で高騰を続けている。先週、ガソリン1リットルあたりの平均価格は1円値上がりし、現在174.9円となっている。

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