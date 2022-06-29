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ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与

ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与

ドイツとオランダは最新鋭の自走榴弾砲PzH 2000を6両、追加でウクライナに供与する。ドイツ国防省が発表した。 2022年6月29日, Sputnik 日本

2022-06-29T13:21+0900

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ドイツはオランダと協力し、自走榴弾砲6両をウクライナに供与する。そのうち3両はドイツ国内から供与される。この自走榴弾砲は世界でも最新鋭のものとされている。先にドイツとオランダはウクライナに対し、自走榴弾砲12両を供与していた。関連ニュース

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