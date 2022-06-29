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ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与
ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与
ドイツとオランダは最新鋭の自走榴弾砲PzH 2000を6両、追加でウクライナに供与する。ドイツ国防省が発表した。 2022年6月29日, Sputnik 日本
2022-06-29T13:21+0900
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ドイツはオランダと協力し、自走榴弾砲6両をウクライナに供与する。そのうち3両はドイツ国内から供与される。この自走榴弾砲は世界でも最新鋭のものとされている。先にドイツとオランダはウクライナに対し、自走榴弾砲12両を供与していた。関連ニュース
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ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与
ドイツとオランダは最新鋭の自走榴弾砲PzH 2000を6両、追加でウクライナに供与する。ドイツ国防省が発表した。
ドイツはオランダと協力し、自走榴弾砲6両をウクライナに供与する。そのうち3両はドイツ国内から供与される。この自走榴弾砲は世界でも最新鋭のものとされている。
先にドイツとオランダはウクライナに対し、自走榴弾砲12両を供与していた。