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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220629/6-11757114.html
ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与
ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与
ドイツとオランダは最新鋭の自走榴弾砲PzH 2000を6両、追加でウクライナに供与する。ドイツ国防省が発表した。 2022年6月29日, Sputnik 日本
2022-06-29T13:21+0900
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ドイツはオランダと協力し、自走榴弾砲6両をウクライナに供与する。そのうち3両はドイツ国内から供与される。この自走榴弾砲は世界でも最新鋭のものとされている。先にドイツとオランダはウクライナに対し、自走榴弾砲12両を供与していた。関連ニュース
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ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与

2022年6月29日, 13:21
© AP Photo / Sergei Chuzavkovドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与
ドイツとオランダ、ウクライナに最新鋭の自走榴弾砲6両を追加で供与 - Sputnik 日本, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
ドイツとオランダは最新鋭の自走榴弾砲PzH 2000を6両、追加でウクライナに供与する。ドイツ国防省が発表した。
ドイツはオランダと協力し、自走榴弾砲6両をウクライナに供与する。そのうち3両はドイツ国内から供与される。この自走榴弾砲は世界でも最新鋭のものとされている。
先にドイツとオランダはウクライナに対し、自走榴弾砲12両を供与していた。
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