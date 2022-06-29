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米イエレン財務長官、7月に訪日へ 円安、対露制裁など議論か
米イエレン財務長官、7月に訪日へ 円安、対露制裁など議論か
米財務省は28日、イエレン財務長官が7月12、13日に訪日すると発表した。急激に進む円安や対露制裁の強化のほか、物価や燃料価格の上昇について議論し、日米の連携の強化を図るとみられる。ロイター通信などが伝えている。 2022年6月29日, Sputnik 日本
2022-06-29T04:24+0900
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ロイター通信によると、イエレン長官は日本を訪問後、7月15、16日にインドネシア・バリ島で開かれるG20の財務省会合に出席。19、20日には韓国・ソウルを訪問する。イエレン長官のインド太平洋地域の公式訪問は初めてだという。関連ニュース
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米イエレン財務長官、7月に訪日へ 円安、対露制裁など議論か
米財務省は28日、イエレン財務長官が7月12、13日に訪日すると発表した。急激に進む円安や対露制裁の強化のほか、物価や燃料価格の上昇について議論し、日米の連携の強化を図るとみられる。ロイター通信などが伝えている。
ロイター通信によると、イエレン長官
は日本を訪問後、7月15、16日にインドネシア・バリ島で開かれるG20の財務省会合に出席。19、20日には韓国・ソウルを訪問する。イエレン長官のインド太平洋地域の公式訪問は初めてだという。