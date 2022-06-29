シェルバコワ、トルソワ、ワリエワがサッカーのCSKAモスクワと対抗戦

Сегодня у нас в гостях побывали лучшие фигуристки мира: Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян ⛸🔝



Скоро расскажем о том, как всё прошло и кто победил в товарищеском матче 😏🔜 pic.twitter.com/YUseEdegKt