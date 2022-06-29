シェルバコワ、トルソワ、ワリエワがサッカーのCSKAモスクワと対抗戦
フィギュアスケート選手のアンナ・シェルバコワ、アレクサンドラ・トルソワ、そしてカミラ・ワリエワはモスクワのプロサッカーチームPFC CSKAとの練習試合に挑んだ。試合の動画はツイッターで公開された。
CSKAからはイワン・オブリャコフ選手、イーゴリ・ジヴェエフ選手、コンスタンチン・クチャエフ選手が参加した。
Сегодня у нас в гостях побывали лучшие фигуристки мира: Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян ⛸🔝— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 28, 2022
Скоро расскажем о том, как всё прошло и кто победил в товарищеском матче 😏🔜 pic.twitter.com/YUseEdegKt
また、エフゲニヤ・タラソワ選手、マイア・フロミフ選手、ダリア・ウサチョワ選手、アデリア・ペトロシャン選手といったフィギュアスケーターらもこの練習試合に参加した。
Вот это у ЦСКА усиление перед сезоном. Особые скиллы новеньких – успевают скрутить четверной тулуп, пока борются на втором этаже.— Матч ТВ (@MatchTV) June 28, 2022
Щербакова, Трусова, Валиева – с таким подкреплением армейцы точно будут первыми 🔥
📷 соцсети ЦСКА pic.twitter.com/CYcgMXSFc5
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