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シェルバコワ、トルソワ、ワリエワがサッカーのCSKAモスクワと対抗戦
シェルバコワ、トルソワ、ワリエワがサッカーのCSKAモスクワと対抗戦
フィギュアスケート選手のアンナ・シェルバコワ、アレクサンドラ・トルソワ、そしてカミラ・ワリエワはモスクワのプロサッカーチームPFC CSKAとの練習試合に挑んだ。試合の動画はツイッターで公開された。 2022年6月29日, Sputnik 日本
2022-06-29T11:28+0900
2022-06-29T11:28+0900
フィギュア特集
ロシア
スポーツ
アンナ・シェルバコワ
アレクサンドラ・トルソワ
カミラ・ワリエワ
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CSKAからはイワン・オブリャコフ選手、イーゴリ・ジヴェエフ選手、コンスタンチン・クチャエフ選手が参加した。また、エフゲニヤ・タラソワ選手、マイア・フロミフ選手、ダリア・ウサチョワ選手、アデリア・ペトロシャン選手といったフィギュアスケーターらもこの練習試合に参加した。関連ニュース
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ロシア, スポーツ, アンナ・シェルバコワ, アレクサンドラ・トルソワ , カミラ・ワリエワ

シェルバコワ、トルソワ、ワリエワがサッカーのCSKAモスクワと対抗戦

2022年6月29日, 11:28
© Sputnik / Pavel Bednyakov / フォトバンクに移行シェルバコワ、トルソワ、ワリエワがサッカーのCSKAモスクワと対抗戦
シェルバコワ、トルソワ、ワリエワがサッカーのCSKAモスクワと対抗戦 - Sputnik 日本, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
フォトバンクに移行
フィギュアスケート選手のアンナ・シェルバコワ、アレクサンドラ・トルソワ、そしてカミラ・ワリエワはモスクワのプロサッカーチームPFC CSKAとの練習試合に挑んだ。試合の動画はツイッターで公開された。
CSKAからはイワン・オブリャコフ選手、イーゴリ・ジヴェエフ選手、コンスタンチン・クチャエフ選手が参加した。
また、エフゲニヤ・タラソワ選手、マイア・フロミフ選手、ダリア・ウサチョワ選手、アデリア・ペトロシャン選手といったフィギュアスケーターらもこの練習試合に参加した。
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