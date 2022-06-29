https://jp.sputniknews.com/20220629/nato-11763623.html
ロシアはフィンランドとスウェーデンのNATO加盟に否定的＝リャブコフ外務次官
ロシアはフィンランドとスウェーデンのNATO加盟に否定的＝リャブコフ外務次官
ロシアは欧州の安全構造を破壊するNATOの無責任な方針を非難し、フィンランドとスウェーデンのNATO加盟計画に否定的な姿勢を示している。ロシア外務省のセルゲイ・リャブコフ次官が29日に明かした。 2022年6月29日, Sputnik 日本
2022-06-29T21:53+0900
2022-06-29T21:53+0900
2022-06-29T21:53+0900
ロシア外務省
nato
フィンランド
スウェーデン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/637/17/6371735_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_a0fc93131c37cb2b550a6b3c235603a4.jpg
リャブコフ外務次官はさらに、NATOによるロシア抑制方針の強化は、ロシアの政策に影響しないと語った。ロシアは「いかなる場合においても確実に自身の安全を保障する」とした。スウェーデン、フィンランドの北大西洋条約機構（NATO）加盟について、28日にスペイン・マドリードで行われた北欧2国とトルコ、NATOによる4者会談の結果、トルコがこれまでの立場を一転させ、2国の加盟を支持することで合意した。関連ニュース
フィンランド
スウェーデン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/637/17/6371735_499:0:3228:2047_1920x0_80_0_0_7a2d8c65c86b888fe85490fb98df66a0.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア外務省, nato, フィンランド, スウェーデン
ロシアはフィンランドとスウェーデンのNATO加盟に否定的＝リャブコフ外務次官
ロシアは欧州の安全構造を破壊するNATOの無責任な方針を非難し、フィンランドとスウェーデンのNATO加盟計画に否定的な姿勢を示している。ロシア外務省のセルゲイ・リャブコフ次官が29日に明かした。
「我々はNATO拡大を国際問題における極めて不安定な要因と考えている。拡大する側にも、加盟する側にも、NATOを脅威と受け止める諸国にとっても、安全を加えるものではない」
リャブコフ外務次官はさらに、NATOによるロシア抑制方針の強化は、ロシアの政策に影響しないと語った。ロシアは「いかなる場合においても確実に自身の安全を保障する」とした。
「NATOのレトリックは我々にとって明らかだ。採択される新戦略構想では、ロシアは同機構の脅威と位置付けられる。これは実生活には何の関係もない。まさにNATOが我々にとって脅威となっている」
スウェーデン、フィンランドの北大西洋条約機構（NATO）加盟
について、28日にスペイン・マドリードで行われた北欧2国とトルコ、NATOによる4者会談の結果、トルコがこれまでの立場を一転させ、2国の加盟を支持することで合意した。