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日本 東京都が新型コロナ感染状況の警戒度を引き上げへ

日本 東京都が新型コロナ感染状況の警戒度を引き上げへ

日本では30日、東京都が新型コロナウイルスの感染状況の警戒度を上から2番目に引き上げる予定であることが分かった。FNNプライムオンラインが伝えている。 2022年6月30日, Sputnik 日本

2022-06-30T14:25+0900

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東京では先週の19日から感染者数が増加傾向に転じている。29日に確認された新規感染者数は3803人となり、3000人を超えたのは5月26日以来。また29日の東京都の病床使用率は11.9%（855人）で、重症者用病床使用率は1.2％（5人）。国基準の重症者用病床使用率は17.4％（175人）。この日に確認された死亡者は3人だった。東京都は30日午後、専門家会議を開き、警戒度を「感染が再拡大しているとして」上から2番目に1段階引き上げるという。関連ニュース日本 屋外でのマスク着用、不要な場面を周知へ＝後藤厚労相

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