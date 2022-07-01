https://jp.sputniknews.com/20220701/11787673.html
李家超氏、香港行政長官に就任
李家超氏、香港行政長官に就任
香港が中国に返還され25年となる１日、香港政府トップの行政長官就任式が行われ、今年５月の選挙で当選した李家超（ジョン・リー；り・かちょう）氏が就任宣誓を行った。 2022年7月1日, Sputnik 日本
2022-07-01T16:00+0900
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香港
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香港行政長官の任期は5年。就任式は香港コンベンション＆エキシビションセンターで行われ、李氏は中国の習近平国家主席を前に宣誓を行った。また李氏は、「地域の住民と力を結集」するために、SNSのInstagram、Facebook、Weiboに新しいページを開設した。政策問題で行政長官をサポートする香港行政会議 (ExCo）のメンバーも宣誓を行った。関連記事
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香港が中国に返還され25年となる１日、香港政府トップの行政長官就任式が行われ、今年５月の選挙で当選した李家超（ジョン・リー；り・かちょう）氏が就任宣誓を行った。
就任式は香港コンベンション＆エキシビションセンターで行われ、李氏は中国の習近平国家主席を前に宣誓を行った。
また李氏
は、「地域の住民と力を結集」するために、SNSのInstagram、Facebook、Weiboに新しいページを開設した。
政策問題で行政長官をサポートする香港行政会議
(ExCo）のメンバーも宣誓を行った。