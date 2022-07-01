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今週のベストショット 6月25日―7月1日
今週のベストショット 6月25日―7月1日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年7月1日, Sputnik 日本
2022-07-01T20:47+0900
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今週のベストショット 6月25日―7月1日
2022年7月1日, 20:47 (更新: 2022年7月1日, 21:41)
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© Sputnik / Evgeny Odinokov / フォトバンクに移行
モスクワ・ファッションウィーク期間中、地下鉄マヤコフスカヤ駅で行われたファッションショー（ロシア・モスクワ、25日）
モスクワ・ファッションウィーク期間中、地下鉄マヤコフスカヤ駅で行われたファッションショー（ロシア・モスクワ、25日）
© AFP 2022 / Samuel Antonui Galindo Campos
倒壊した3階建ての闘牛場（コロンビア・エルエスピナル、26日）
倒壊した3階建ての闘牛場（コロンビア・エルエスピナル、26日）
© AFP 2022
国際薬物乱用・不正取引防止デーを記念した式典で、押収された違法薬物から煙が上がる様子（ミャンマー・ヤンゴン、26日）
国際薬物乱用・不正取引防止デーを記念した式典で、押収された違法薬物から煙が上がる様子（ミャンマー・ヤンゴン、26日）
© AFP 2022 / John Macdougall
G7サミット・ワーキングセッションで円卓を囲む各国首脳（ドイツ・バイエルン州、26日）
G7サミット・ワーキングセッションで円卓を囲む各国首脳（ドイツ・バイエルン州、26日）
© AFP 2022 / Jordan Vonderhaar/Getty Images
中からメキシコの移民とみられる46人の遺体が見つかった大型トレーラー（米テキサス州・サンアントニオ、27日）
中からメキシコの移民とみられる46人の遺体が見つかった大型トレーラー（米テキサス州・サンアントニオ、27日）
© AFP 2022 / Valery Hache
ビーチから嵐の前の雲を眺める海水浴客（フランス・ニース）
ビーチから嵐の前の雲を眺める海水浴客（フランス・ニース）
© AFP 2022 / Christof Stache
横断幕や人形などを持ってG7サミット反対デモに参加する人々（ドイツ・エルマウ、27日）
横断幕や人形などを持ってG7サミット反対デモに参加する人々（ドイツ・エルマウ、27日）
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / フォトバンクに移行
戦闘によって損壊した住宅（ウクライナ・マリウポリ、25日）
戦闘によって損壊した住宅（ウクライナ・マリウポリ、25日）
© AP Photo / Marco Ugarte
警察の前に佇む野良犬（メキシコ・プエブラ州、29日）
警察の前に佇む野良犬（メキシコ・プエブラ州、29日）
© AFP 2022 / Jeffrey Groeneweg
竜巻で屋根が破損した住宅（オランダ・ジーリクゼー、27日）
竜巻で屋根が破損した住宅（オランダ・ジーリクゼー、27日）
© Sputnik / Alexey Filippov / フォトバンクに移行
大麻所持の疑いで拘束され、予備審問に出廷する米女子バスケットボール選手のブリトニー・グライナー氏（ロシア・モスクワ州、27日）
大麻所持の疑いで拘束され、予備審問に出廷する米女子バスケットボール選手のブリトニー・グライナー氏（ロシア・モスクワ州、27日）
© AP Photo / Rick Bowmer
国際空港で、恐竜の着ぐるみ姿で友人を出迎える人々（米ユタ州・ソルトレイクシティ、27日）
国際空港で、恐竜の着ぐるみ姿で友人を出迎える人々（米ユタ州・ソルトレイクシティ、27日）
© Sputnik / Alexei Danichev / フォトバンクに移行
祭り「赤い帆」で、ネヴァ川の川岸から「ブリッグ・ロシア」が通過する様子を撮影する市民（ロシア・サンクトペテルブルク、25日）
祭り「赤い帆」で、ネヴァ川の川岸から「ブリッグ・ロシア」が通過する様子を撮影する市民（ロシア・サンクトペテルブルク、25日）
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / フォトバンクに移行
人道支援物資として受け取ったパンを食べる子どもたち（ウクライナ・マリウポリ、27日）
人道支援物資として受け取ったパンを食べる子どもたち（ウクライナ・マリウポリ、27日）
© AP Photo / Aaron Favila
大統領就任式で挨拶するフェルディナンド・マルコス・ジュニア新大統領（中央右）と、ロドリゴ・ドゥテルテ前大統領の娘、サラ・ドゥテルテ副大統領（中央左）（フィリピン・マニラ、30日）
大統領就任式で挨拶するフェルディナンド・マルコス・ジュニア新大統領（中央右）と、ロドリゴ・ドゥテルテ前大統領の娘、サラ・ドゥテルテ副大統領（中央左）（フィリピン・マニラ、30日）
© AP Photo / Susan Walsh
（左から）NATO首脳会議で円卓会議を行うトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領、米国のジョー・バイデン大統領、NATOのイェンス・ストルテンベルグ事務総長（スペイン・マドリード、29日）
（左から）NATO首脳会議で円卓会議を行うトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領、米国のジョー・バイデン大統領、NATOのイェンス・ストルテンベルグ事務総長（スペイン・マドリード、29日）
© AP Photo / Chris Pizzello
BETアワード2022でパフォーマンスを披露する米国のシンガーソングライター、マニー・ロングさん（米カリフォルニア州・ロサンゼルス、26日）
BETアワード2022でパフォーマンスを披露する米国のシンガーソングライター、マニー・ロングさん（米カリフォルニア州・ロサンゼルス、26日）