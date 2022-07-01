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畑に乳児の遺体　　死体遺棄事件で捜査　神奈川県秦野市
畑に乳児の遺体　　死体遺棄事件で捜査　神奈川県秦野市
日本の神奈川県秦野市で、畑に埋められた袋の中から乳児の遺体が見つかり、警察が捜査している。日本のマスコミが報じた。　 2022年7月1日, Sputnik 日本
2022-07-01T18:25+0900
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NHKによると、日本時間1日午後1時前、秦野市にある畑の持ち主から「臭いがしたので畑を掘ってみたら、袋が見つかった」と警察に通報があった。駆け付けた警察官が袋の中身を確認したところ、性別不明の乳児の遺体が見つかったという。警察は身元の特定を進めるとともに、死体遺棄事件として捜査している。
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畑に乳児の遺体　　死体遺棄事件で捜査　神奈川県秦野市

2022年7月1日, 18:25
© AFP 2022 / Toshifumi Kitamura神奈川県の警察
神奈川県の警察 - Sputnik 日本, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / Toshifumi Kitamura
日本の神奈川県秦野市で、畑に埋められた袋の中から乳児の遺体が見つかり、警察が捜査している。日本のマスコミが報じた。　
NHKによると、日本時間1日午後1時前、秦野市にある畑の持ち主から「臭いがしたので畑を掘ってみたら、袋が見つかった」と警察に通報があった。
駆け付けた警察官が袋の中身を確認したところ、性別不明の乳児の遺体が見つかったという。
警察は身元の特定を進めるとともに、死体遺棄事件として捜査している。
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