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台風4号が発生 2日から3日にかけて沖縄に接近の見通し
台風4号が発生 2日から3日にかけて沖縄に接近の見通し
1日9時、台風4号が発生した。日本気象協会によると、台風第4号は、1日9時現在、日本の南にあって、北北西へゆっくり進んでいる。 2022年7月1日, Sputnik 日本
2022-07-01T14:10+0900
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中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル。台風は、2日9時には南大東島の南西約200キロに達し、4日9時には東シナ海に達する見込み。NHKによると、2日から3日にかけて沖縄県に近づき、雨や風が強まって海上はしける見通し。
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台風4号が発生 2日から3日にかけて沖縄に接近の見通し
1日9時、台風4号が発生した。日本気象協会によると、台風第4号は、1日9時現在、日本の南にあって、北北西へゆっくり進んでいる。
中心気圧
は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル。
台風は、2日9時には南大東島の南西約200キロに達し、4日9時には東シナ海に達する見込み。
NHKによると、2日から3日にかけて沖縄県
に近づき、雨や風が強まって海上はしける見通し。