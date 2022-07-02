https://jp.sputniknews.com/20220702/11804731.html
米国がウクライナに追加の軍事支援、防空ミサイルシステムを供与へ
米国がウクライナに追加の軍事支援、防空ミサイルシステムを供与へ
米国はウクライナに追加の軍事支援を行う。支援額は8億2000万ドルで、今回の支援ではノルウェー製の防空ミサイルシステムNASAMSが含まれる。米国防総省が記者団に明らかにした。 2022年7月2日, Sputnik 日本
2022-07-02T07:51+0900
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国防総省は総額8億2000万ドルの追加軍事支援を発表した。国防総省によると、この支援には多連装ロケット砲システム「HIMARS」の追加装備、ノルウェー製防空ミサイルシステム「NASAMS」、榴弾砲の弾薬15万発、レーダーなどが含まれている。先にジョー・バイデン大統領はウクライナへの軍事支援について、「それが必要とされる限り継続する」と発言していた。関連ニュース
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米国がウクライナに追加の軍事支援、防空ミサイルシステムを供与へ
米国はウクライナに追加の軍事支援を行う。支援額は8億2000万ドルで、今回の支援ではノルウェー製の防空ミサイルシステムNASAMSが含まれる。米国防総省が記者団に明らかにした。
国防総省は総額8億2000万ドルの追加軍事支援を発表した。国防総省によると、この支援には多連装ロケット砲システム「HIMARS」の追加装備、ノルウェー製防空ミサイルシステム「NASAMS」、榴弾砲の弾薬15万発、レーダーなどが含まれている。
先にジョー・バイデン大統領はウクライナへの軍事支援について、「それが必要とされる限り継続する」と発言していた。