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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220702/11804731.html
米国がウクライナに追加の軍事支援、防空ミサイルシステムを供与へ
米国がウクライナに追加の軍事支援、防空ミサイルシステムを供与へ
米国はウクライナに追加の軍事支援を行う。支援額は8億2000万ドルで、今回の支援ではノルウェー製の防空ミサイルシステムNASAMSが含まれる。米国防総省が記者団に明らかにした。 2022年7月2日, Sputnik 日本
2022-07-02T07:51+0900
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国防総省は総額8億2000万ドルの追加軍事支援を発表した。国防総省によると、この支援には多連装ロケット砲システム「HIMARS」の追加装備、ノルウェー製防空ミサイルシステム「NASAMS」、榴弾砲の弾薬15万発、レーダーなどが含まれている。先にジョー・バイデン大統領はウクライナへの軍事支援について、「それが必要とされる限り継続する」と発言していた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220701/11785830.html
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米国がウクライナに追加の軍事支援、防空ミサイルシステムを供与へ

2022年7月2日, 07:51
© AP Photo / PRNewsFoto/Raytheon Company米国がウクライナに追加の軍事支援、防空ミサイルシステムを供与へ
米国がウクライナに追加の軍事支援、防空ミサイルシステムを供与へ - Sputnik 日本, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / PRNewsFoto/Raytheon Company
米国はウクライナに追加の軍事支援を行う。支援額は8億2000万ドルで、今回の支援ではノルウェー製の防空ミサイルシステムNASAMSが含まれる。米国防総省が記者団に明らかにした。
国防総省は総額8億2000万ドルの追加軍事支援を発表した。国防総省によると、この支援には多連装ロケット砲システム「HIMARS」の追加装備、ノルウェー製防空ミサイルシステム「NASAMS」、榴弾砲の弾薬15万発、レーダーなどが含まれている。
プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 01.07.2022
西側は地政学的ゲームのために数百万のウクライナ人を消耗品として使用＝プーチン大統領
昨日, 13:44
先にジョー・バイデン大統領はウクライナへの軍事支援について、「それが必要とされる限り継続する」と発言していた。
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