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イスラエルのF-16戦闘機がシリアを攻撃　負傷者2名＝ロシア国防省
イスラエルのF-16戦闘機がシリアを攻撃　負傷者2名＝ロシア国防省
2日、イスラエル空軍のF-16戦闘機がシリア西部タルトゥース県の施設に向けミサイル4発による空爆を行い、負傷者や物的損害が生じた。シリア各派和解調整センターの副所長エフゲニー・ゲラシモフ大佐が報告している。 2022年7月3日, Sputnik 日本
2022-07-03T08:21+0900
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「7月2日6時30分から6時36分（日本時間同日12時30分から12時36分）の間に、地中海東部から、イスラエル空軍のF-16戦術戦闘機4機がシリアのタルトゥース県内の施設に誘導ミサイル4発による空爆を行った」と報告されている。イスラエルの空爆により、民間人2名が負傷し、物的損害も生じた。関連ニュース
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イスラエルのF-16戦闘機がシリアを攻撃　負傷者2名＝ロシア国防省

2022年7月3日, 08:21
© AFP 2022 / Jack Guesイスラエル空軍のF-16戦闘機
イスラエル空軍のF-16戦闘機 - Sputnik 日本, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / Jack Gues
2日、イスラエル空軍のF-16戦闘機がシリア西部タルトゥース県の施設に向けミサイル4発による空爆を行い、負傷者や物的損害が生じた。シリア各派和解調整センターの副所長エフゲニー・ゲラシモフ大佐が報告している。
「7月2日6時30分から6時36分（日本時間同日12時30分から12時36分）の間に、地中海東部から、イスラエル空軍のF-16戦術戦闘機4機がシリアのタルトゥース県内の施設に誘導ミサイル4発による空爆を行った」と報告されている。
イスラエルの空爆により、民間人2名が負傷し、物的損害も生じた。
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