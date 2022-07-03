https://jp.sputniknews.com/20220703/11815737.html

京都・福知山市南部 記録的短時間大雨

京都・福知山市南部 記録的短時間大雨

京都府の福知山市南部付近では、日本時間3日午後1時30分までに1時間に約90ミリの大雨が降った。災害発生の危険があることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して安全を確保するよう呼びかけている。NHKが報じた。 2022年7月3日, Sputnik 日本

2022-07-03T17:10+0900

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日本の気象庁によると、現地時間3日午後1時30分、京都府福知山市南部付近で1時間あたり90ミリの雨量を観測、また同じく午後1時30分、京都府京丹波町南部付近でも1時間あたり100ミリの雨量を観測し、記録的短時間大雨情報が発表された。日テレNEWSによると、気象庁「キキクル」では当地域を流れる土師川などが黒く表示されており、氾濫発生情報が出ているという。5段階の「大雨警戒レベル」のうち最も危険性の高い「命の危険」があることを示すレベル5に相当し、住民に命を確保するための最善行動を強く求めるもの。

https://jp.sputniknews.com/20220701/423-11786037.html

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