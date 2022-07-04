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日本 緊急通報「固定電話の利用を」 台風４号で防災相呼びかけ
日本 緊急通報「固定電話の利用を」 台風４号で防災相呼びかけ
二之湯智防災担当相は4日、台風4号の九州上陸に備えた関係省庁の災害警戒会議で、KDDI（au）の大規模な通信障害を踏まえて「（消防や救急などの）緊急通報が利用しづらい状況が続いている。しばらくは公衆電話や固定電話を利用してほしい」と国民に呼びかけた。 2022年7月4日, Sputnik 日本
2022-07-04T17:05+0900
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自治体には「人命を最優先に、空振りを恐れず避難指示を出してほしい」と要請。関係省庁に対しては、自治体や関係機関と緊密に連携して対応するよう指示した。(c)KYODONEWS
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日本 緊急通報「固定電話の利用を」 台風４号で防災相呼びかけ
2022年7月4日, 17:05 (更新: 2022年7月4日, 17:17)
二之湯智防災担当相は4日、台風4号の九州上陸に備えた関係省庁の災害警戒会議で、KDDI（au）の大規模な通信障害を踏まえて「（消防や救急などの）緊急通報が利用しづらい状況が続いている。しばらくは公衆電話や固定電話を利用してほしい」と国民に呼びかけた。
自治体には「人命を最優先に、空振りを恐れず避難指示を出してほしい」と要請。関係省庁に対しては、自治体や関係機関と緊密に連携して対応するよう指示した。