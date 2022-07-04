https://jp.sputniknews.com/20220704/10--11817072.html

英国王室 10年ぶりにエリザベス女王の公務削減

英国王室 10年ぶりにエリザベス女王の公務削減

英国王室は10年ぶりにエリザベス2世の公務を減らした。デイリー・メール紙が伝えている。 2022年7月4日, Sputnik 日本

2022-07-04T01:35+0900

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英国

エリザベス2世

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英国君主としてエリザベス2世は、国会開会、首相任命、外国公式訪問、他国元首受入れなど、多くの義務を果たさなければならない。同紙によると今後は、これら義務は「より曖昧な表現」で記され、女王の役割には「一連の国会および外交的公務」、他国元首受入れなどがある、とされる。関連ニュース

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