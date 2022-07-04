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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220704/11828211.html
プーチン露大統領にルガンスク人民共和国解放を報告、ショイグ国防相
プーチン露大統領にルガンスク人民共和国解放を報告、ショイグ国防相
ロシアのショイグ国防相は4日、プーチン大統領にルガンスク人民共和国の解放を報告した。これまでにロシア軍とルガンスク人民共和国の防衛部隊は、リシチャンスク市や周辺の町を解放。7月3日現在、解放された面積は計182平方キロメートルにのぼるという。 2022年7月4日, Sputnik 日本
2022-07-04T20:56+0900
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プーチン大統領は将兵らに対し、ルガンスク人民共和国の解放に祝意を示し、今後の特殊軍事作戦における成功を祈った。ロシア軍はルガンスク人民共和国の解放後も、特殊軍事作戦を続けるとしている。関連ニュース
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プーチン露大統領にルガンスク人民共和国解放を報告、ショイグ国防相

2022年7月4日, 20:56
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プーチン露大統領にルガンスク人民共和国解放を報告、ショイグ国防相 - Sputnik 日本, 1920, 04.07.2022
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ロシアのショイグ国防相は4日、プーチン大統領にルガンスク人民共和国の解放を報告した。これまでにロシア軍とルガンスク人民共和国の防衛部隊は、リシチャンスク市や周辺の町を解放。7月3日現在、解放された面積は計182平方キロメートルにのぼるという。
プーチン大統領は将兵らに対し、ルガンスク人民共和国の解放に祝意を示し、今後の特殊軍事作戦における成功を祈った。
ロシア軍はルガンスク人民共和国の解放後も、特殊軍事作戦を続けるとしている。
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