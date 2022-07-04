https://jp.sputniknews.com/20220704/11828211.html
プーチン露大統領にルガンスク人民共和国解放を報告、ショイグ国防相
プーチン露大統領にルガンスク人民共和国解放を報告、ショイグ国防相
ロシアのショイグ国防相は4日、プーチン大統領にルガンスク人民共和国の解放を報告した。これまでにロシア軍とルガンスク人民共和国の防衛部隊は、リシチャンスク市や周辺の町を解放。7月3日現在、解放された面積は計182平方キロメートルにのぼるという。 2022年7月4日, Sputnik 日本
2022-07-04T20:56+0900
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プーチン大統領は将兵らに対し、ルガンスク人民共和国の解放に祝意を示し、今後の特殊軍事作戦における成功を祈った。ロシア軍はルガンスク人民共和国の解放後も、特殊軍事作戦を続けるとしている。関連ニュース
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プーチン露大統領にルガンスク人民共和国解放を報告、ショイグ国防相
ロシアのショイグ国防相は4日、プーチン大統領にルガンスク人民共和国の解放を報告した。これまでにロシア軍とルガンスク人民共和国の防衛部隊は、リシチャンスク市や周辺の町を解放。7月3日現在、解放された面積は計182平方キロメートルにのぼるという。
プーチン大統領は将兵らに対し、ルガンスク人民共和国の解放
に祝意を示し、今後の特殊軍事作戦における成功を祈った。
ロシア軍はルガンスク人民共和国の解放後も、特殊軍事作戦を続けるとしている。