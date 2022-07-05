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ガス不足の独エネルギー大手　ドイツ政府に1兆円超の金融支援を要請
ガス不足の独エネルギー大手　ドイツ政府に1兆円超の金融支援を要請
独エネルギー大手でロシア産ガスの最大輸入業者の１つのユニパ―社とドイツ政権は現在、ロシアのガス供給の制限に関係し、90億ユーロ（1兆2600億円）規模の金融支援についての交渉を行っている。 2022年7月5日, Sputnik 日本
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ユニパ―社の損失額は、2月のウクライナにおけるロシアの特殊軍事作戦の後、ロシアのエネルギー供給への依存を縮小するという独政権の決定の影響を被り、増え続けている。損失額は現時点で試算で毎日、3000万ユーロ（42兆円以上）。これはガス不足とロシア産ガスの供給がない分、他のより高額な代用品で補填を強いられているため。ユニパ―社の株価は28％下落し、時価総額は40億ユーロ（5603億円）に達した。アナリストの多くは、ドイツ政権はコロナ禍の際にルフトハンザの株式の20％を購入したのと同じモデルに基づいて、ユニパ―にも支援を行うと確信している。関連記事
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ガス不足の独エネルギー大手　ドイツ政府に1兆円超の金融支援を要請

2022年7月5日, 22:03
© AP Photo / Martin Meissnerユニパ―社
ユニパ―社 - Sputnik 日本, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Martin Meissner
独エネルギー大手でロシア産ガスの最大輸入業者の１つのユニパ―社とドイツ政権は現在、ロシアのガス供給の制限に関係し、90億ユーロ（1兆2600億円）規模の金融支援についての交渉を行っている。
ユニパ―社の損失額は、2月のウクライナにおけるロシアの特殊軍事作戦の後、ロシアのエネルギー供給への依存を縮小するという独政権の決定の影響を被り、増え続けている。損失額は現時点で試算で毎日、3000万ユーロ（42兆円以上）。これはガス不足とロシア産ガスの供給がない分、他のより高額な代用品で補填を強いられているため。
ユニパ―社の株価は28％下落し、時価総額は40億ユーロ（5603億円）に達した。
アナリストの多くは、ドイツ政権はコロナ禍の際にルフトハンザの株式の20％を購入したのと同じモデルに基づいて、ユニパ―にも支援を行うと確信している。
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