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欧州委員会が緊急計画を発表へ ロシアが欧州へのガス輸出を完全停止した場合に備えて

欧州委員会が緊急計画を発表へ ロシアが欧州へのガス輸出を完全停止した場合に備えて

欧州委員会は、ロシアが欧州への天然ガス輸出を完全に停止した場合に備えて、7月後半に緊急計画を発表する。ウルスラ・フォン・デア・ライエン欧州委員長が6日、欧州議会での演説でこのように発言した。 2022年7月6日, Sputnik 日本

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同時にEU加盟国の国家計画も発表されるという。欧州委員会は5月、3年以内にロシア産天然ガス依存を完全に脱却することを決定し、この期間内に代替エネルギーを導入していくと発表した。スプートニクは、ハンガリーのペーテル・シーヤールトー外相が先日、同国がロシア産の石油・天然ガスに代わる燃料を確保することは「物理的に不可能」であるとの考えを示したと報じた。関連記事

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