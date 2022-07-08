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駐日ロシア大使 安倍元首相の無事を祈念
駐日ロシア大使 安倍元首相の無事を祈念
ミハイル・ガルージン駐日ロシア大使は安倍晋三元首相の無事を祈るとともに、暗殺未遂の蛮行を糾弾していると発表した。 2022年7月8日, Sputnik 日本
2022-07-08T14:19+0900
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ＳＮＳ「テレグラム」上の在日ロシア大使館の公式チャンネルには次のような声明が発表された。安倍氏は日本時間8日午前11時30分、奈良県近鉄大和西大寺駅前での街頭演説の最中に襲われた。警察の発表によれば、安倍氏は撃たれた直後は意識があったものの、病院へ搬送されている間に危篤に陥り、心肺停止状態になった。現在、安倍氏は奈良県立医科大学附属病院に入院している。
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駐日ロシア大使 安倍元首相の無事を祈念
2022年7月8日, 14:19 (更新: 2022年7月8日, 14:32)
ミハイル・ガルージン駐日ロシア大使は安倍晋三元首相の無事を祈るとともに、暗殺未遂の蛮行を糾弾していると発表した。
ＳＮＳ「テレグラム」上の在日ロシア大使館の公式チャンネルには次のような声明が発表された。
「安倍晋三元首相の無事を私たちは祈っています。安倍氏への暗殺未遂の蛮行を断固として糾弾します」
安倍氏は日本時間8日午前11時30分、奈良県近鉄大和西大寺駅前での街頭演説の最中に襲われた。
警察の発表によれば、安倍氏は撃たれた直後は意識があったものの、病院へ搬送されている間に危篤に陥り、心肺停止状態
になった。
現在、安倍氏は奈良県立医科大学附属病院に入院している。