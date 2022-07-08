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今週のベストショット 7月2日―7月8日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年7月8日, Sputnik 日本
2022-07-08T23:55+0900
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今週のベストショット 7月2日―7月8日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2022 / Pierre Teyssot
氷河の崩落が発生したマルモラーダ山上空を飛ぶ救助ヘリ（イタリア・マルモラーダ山、4日）
氷河の崩落が発生したマルモラーダ山上空を飛ぶ救助ヘリ（イタリア・マルモラーダ山、4日）
© AP Photo / Boris Grdanoski
マクロン仏大統領の北マケドニアEU加盟に関する発言に対し、外務省前で抗議デモに参加する市民（北マケドニア・スコピエ、5日）
マクロン仏大統領の北マケドニアEU加盟に関する発言に対し、外務省前で抗議デモに参加する市民（北マケドニア・スコピエ、5日）
© AFP 2022 / Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
銃撃事件が発生したショッピングモールを後にする人々（デンマーク・コペンハーゲン、3日）
銃撃事件が発生したショッピングモールを後にする人々（デンマーク・コペンハーゲン、3日）
© AP Photo / Alberto Pezzali
声明を発表した後、ダウニング街10番地（首相官邸）に入る英国のボリス・ジョンソン首相（英ロンドン、7日）
声明を発表した後、ダウニング街10番地（首相官邸）に入る英国のボリス・ジョンソン首相（英ロンドン、7日）
© Sputnik / Viktor Antonuk / フォトバンクに移行
横転した車の横を歩く住民（ルガンスク人民共和国・リシチャンスク、3日）
横転した車の横を歩く住民（ルガンスク人民共和国・リシチャンスク、3日）
© AP Photo / Viktor Drachev
スラブ圏の夏至祭「イワン・クラパの日」に、民族衣装を着て川へ花輪を投げ入れる女性ら（ベラルーシ・パリチ、6日）
スラブ圏の夏至祭「イワン・クラパの日」に、民族衣装を着て川へ花輪を投げ入れる女性ら（ベラルーシ・パリチ、6日）
© AFP 2022 / Asif Hassan
非常に長い子ヤギの耳を見せる飼育係の男性（パキスタン・カラチ、6日）
非常に長い子ヤギの耳を見せる飼育係の男性（パキスタン・カラチ、6日）
© AP Photo / Daniel Cole
ツール・ド・フランス第4ステージで、自宅の窓から選手たちを応援する女性（フランス・ダンケルク、5日）
ツール・ド・フランス第4ステージで、自宅の窓から選手たちを応援する女性（フランス・ダンケルク、5日）
© AFP 2022 / Mohammed Huwas
家畜市場でヤギとふれあう少年（イエメン・サナア、5日）
家畜市場でヤギとふれあう少年（イエメン・サナア、5日）
© AP Photo / Frank Augstein
F1英国グランプリのスタートでクラッシュした中国の周冠宇（ジョウ・グアンユー）選手（3日）
F1英国グランプリのスタートでクラッシュした中国の周冠宇（ジョウ・グアンユー）選手（3日）
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
マグニチュード6.0の強い地震が発生した後、瓦礫を片付ける男性（イラン・ホルモズガーン州、2日）
マグニチュード6.0の強い地震が発生した後、瓦礫を片付ける男性（イラン・ホルモズガーン州、2日）
© AFP 2022 / Mark Borenstein
独立記念日を祝うパレード中に銃乱射事件が発生し、現場から離れる人々（米イリノイ州・ハイランドパーク、4日）
独立記念日を祝うパレード中に銃乱射事件が発生し、現場から離れる人々（米イリノイ州・ハイランドパーク、4日）
© AFP 2022
ゴタバヤ・ラジャパクサ大統領の辞任を求める反政府デモで、デモ隊を放水銃で排除する警察（スリランカ・コロンボ、6日）
ゴタバヤ・ラジャパクサ大統領の辞任を求める反政府デモで、デモ隊を放水銃で排除する警察（スリランカ・コロンボ、6日）
© AP Photo / Mark Schiefelbein
習近平国家主席の香港訪問を伝える国営テレビのニュースが映されたショッピングセンターの大型モニター（中国・北京、1日）
習近平国家主席の香港訪問を伝える国営テレビのニュースが映されたショッピングセンターの大型モニター（中国・北京、1日）
© AFP 2022 / Muhammad Farooq
豪雨で浸水した家を眺める市民（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州ウィンザー、6日）
豪雨で浸水した家を眺める市民（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州ウィンザー、6日）