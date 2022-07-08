https://jp.sputniknews.com/20220708/nato-11885373.html
フィンランドとスウェーデンのNATO加盟に向けた動きにジョージアが続くことを期待＝米国務省
フィンランドとスウェーデンのNATO加盟に向けた動きにジョージアが続くことを期待＝米国務省
米国務省のダグラス・ジョンス欧州・ユーラシア担当局長副補佐官はフィンランドとスウェーデンがNATO（北大西洋条約機構）加盟に向けた動きにジョージア（グルジア）が連なることへの期待を示した。 2022年7月8日, Sputnik 日本
2022-07-08T09:34+0900
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ジョンス副補佐官は記者会見の中で、「ジョージアはこれを興奮と共に見るべきであり、民主主義に向けた改革を継続し、自らの軍事力を強化する必要がある」と発言した。ジョンス氏はNATOについて、そのオープン・ドア政策は新たな加盟国にとって引き続き有効であり、NATOの受け入れ基準に必要な条件を達成する上での作業継続に向けて、ジョージア政府を勢いづけるべきであると指摘した。ジョンス氏は米国及び同盟国がジョージアのNATO加盟に向けた動きをこれまで支持してきたことを強調した。関連ニュース
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フィンランドとスウェーデンのNATO加盟に向けた動きにジョージアが続くことを期待＝米国務省
米国務省のダグラス・ジョンス欧州・ユーラシア担当局長副補佐官はフィンランドとスウェーデンがNATO（北大西洋条約機構）加盟に向けた動きにジョージア（グルジア）が連なることへの期待を示した。
ジョンス副補佐官は記者会見の中で、「ジョージアはこれを興奮と共に見るべきであり、民主主義に向けた改革を継続し、自らの軍事力を強化する必要がある」と発言した。
ジョンス氏はNATOについて、そのオープン・ドア政策は新たな加盟国にとって引き続き有効であり、NATOの受け入れ基準に必要な条件を達成する上での作業継続に向けて、ジョージア政府を勢いづけるべきであると指摘した。
ジョンス氏は米国及び同盟国がジョージアのNATO加盟に向けた動きをこれまで支持してきたことを強調した。