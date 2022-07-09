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スリランカ 国会議長が新大統領に就任へ
スリランカ 国会議長が新大統領に就任へ
スリランカのマヒンダ・ヤパ・アベイバデナ国会議長が同国の暫定大統領に就任し、緊急会合に出席した政党指導者らが首相と大統領の辞任を要求した。スリランカの政党「スリランカ・ムスリム会議」のラウフ・ハキム代表が、このように発表した。 2022年7月9日, Sputnik 日本
2022-07-09T21:08+0900
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これよりも前、スリランカのラニル・ウィクラマシンハ首相は、首都コロンボで続いている抗議行動に関連して、政党指導者らによる緊急会議を招集した。また、ゴタバヤ・ラージャパクサ大統領は、政党指導者らの会合で下されたいかなる決定にも従う用意があるとの考えを示している。 同国では9日、人々が大統領官邸前のバリケードとフェンスを乗り越え、官邸を占拠する出来事が起きている。関連ニュース
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スリランカ 国会議長が新大統領に就任へ
2022年7月9日, 21:08 (更新: 2022年7月9日, 21:26)
スリランカのマヒンダ・ヤパ・アベイバデナ国会議長が同国の暫定大統領に就任し、緊急会合に出席した政党指導者らが首相と大統領の辞任を要求した。スリランカの政党「スリランカ・ムスリム会議」のラウフ・ハキム代表が、このように発表した。
これよりも前、スリランカのラニル・ウィクラマシンハ首相は、首都コロンボで続いている抗議行動に関連して、政党指導者らによる緊急会議を招集した。また、ゴタバヤ・ラージャパクサ大統領は、政党指導者らの会合で下されたいかなる決定にも従う用意があるとの考えを示している。
同国では9日、人々が大統領官邸前のバリケードとフェンスを乗り越え、官邸を占拠する出来事が起きている。