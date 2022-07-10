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大韓航空の飛行機がアゼルバイジャン首都に緊急着陸 エンジンの1つが故障

大韓航空の飛行機がアゼルバイジャン首都に緊急着陸 エンジンの1つが故障

トルコのイスタンブール出発・韓国のソウル行きの大韓航空の飛行機は、エンジンの1つが故障した後、アゼルバイジャンのバクーに緊急着陸した。ヘイダルアリエフ国際空港の報道機関が明らかにした。 2022年7月10日, Sputnik 日本

2022-07-10T08:29+0900

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バクーのヘイダルアリエフ国際空港の報道機関は「イスタンブール・ソウルルートを飛行中のエアバスA330は、エンジンの1つが故障したため、バクー空港に緊急着陸した。飛行機は現地時間9日午後10時25分に無事着陸した。事故の際に死傷者はなかった」と声明を発表した。報道機関によると、現在、航空機は検査されている。当局ｈ事件の状況と原因を調べている。関連ニュース

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