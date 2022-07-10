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安倍元首相の訃報を受け米国務長官が11日に緊急来日へ
安倍元首相の訃報を受け米国務長官が11日に緊急来日へ
アントニー・ブリンケン米国務長官が11日、安倍晋三元首相を追悼するため緊急来日する。米国務省の発表を引用してAFP通信が報じた。 2022年7月10日, Sputnik 日本
2022-07-10T12:07+0900
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安倍晋三元首相襲撃事件
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国務省報道官によると、ブリンケン国務長官は10日までタイの首都バンコクに滞在しているという。11日に東京都内で政府当局者と面会し、「日本国民に哀悼の意を伝える」とのこと。8日午前11時半ごろ、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅近くで演説中の安倍元首相が男に銃に撃たれて死亡した。朝日新聞によると、警備は奈良県警が警備部参事官をトップとする態勢で対応し、県警の警察官と警視庁から派遣された警護員（SP）が現場にいたという。関連ニュース
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安倍元首相の訃報を受け米国務長官が11日に緊急来日へ
アントニー・ブリンケン米国務長官が11日、安倍晋三元首相を追悼するため緊急来日する。米国務省の発表を引用してAFP通信が報じた。
国務省報道官によると、ブリンケン国務長官は10日までタイの首都バンコクに滞在しているという。11日に東京都内で政府当局者と面会し、「日本国民に哀悼の意を伝える」とのこと。
8日午前11時半ごろ、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅近くで演説中の安倍元首相が男に銃に撃たれて死亡した。朝日新聞によると、警備は奈良県警
が警備部参事官をトップとする態勢で対応し、県警の警察官と警視庁から派遣された警護員（SP）が現場にいたという。